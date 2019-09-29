С 29 сентября возобновили экскурсии в храме Спаса на Берестове, который входит в состав Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Здесь более двух лет продолжалась реставрация.

Храм Спаса на Берестове внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО (с 1990 года). Он является памятником архитектуры XI-XII вв, передает со ссылкой на .

Украинские ученые считают, что церковь Спаса на Берестове (Берестове тогда было местностью на окраине , где располагалась одна из княжеских резиденций) была возведена во времена правления князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами, как главный собор Спасо-Преображенского монастыря. В интерьере сохранились фрагменты фресок XII в.

Во время реставрации восстановили медную кровлю, стоки, окна, сделали внешнюю реставрацию, установили видеонаблюдение, подсветку храма. Ранее здесь были проблемы с проводкой, протекали кровля, окна.

Русская православная церковь в Украине не собирается покидать Киево-Печерскую лавру или вывозить святыни в Россию.

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