В Украине в течении 5 лет хотят перевести все административные услуги в онлайн.

Об этом заявил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков во время мероприятия "Digital transformation of Ukraine" во Львове, передает со ссылкой на .

"Наша цель на 5 лет - 100% услуг онлайн. Из них 20% услуг - вообще без вмешательства чиновников. К концу года мы запустим примерно 20 сервисов", - подчеркнул он.

Борняков также рассказал, что в приоритете Министерства сделать простое закрытие ФЛП и изменение классификации видов экономической деятельности. В то же время нынешнюю процедуру он назвал абсурдом.

Украинским водителям хотят разрешить показывать удостоверение водителя в электронном виде со смартфона. Об этом сообщили это во время Первого цифрового Украинского конгресса.

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