Польша хочет получить дозволение на строительство в Украине кладбищ, на которых будут хоронить найденые останки поляков.

Об этом заявил вице-председатель польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, передает со ссылкой на .

Ранее Польша уже получила согласие на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Швагжик отметил, что сейчас польская сторона хочет начать работы в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, которые погибли в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годов на Волыни.

Швагжик отметил, что объем поисковых работ - громадный, говорится о "сотнях, а вероятно, тысячах мест", и этой задачей должно заниматься новое учреждение под названием "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине".

Швагжик надеется, что Украина позволит строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.

Польша получила формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Эксгумация будет проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.

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