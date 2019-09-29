|Польша хочет построить новые кладбища в Украине
|29.09.2019 17:04
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Польша хочет получить дозволение на строительство в Украине кладбищ, на которых будут хоронить найденые останки поляков.
Об этом заявил вице-председатель польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, передает со ссылкой на .
Ранее Польша уже получила согласие на проведение поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Швагжик отметил, что сейчас польская сторона хочет начать работы в нескольких десятках мест, где покоятся поляки, которые погибли в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годов на Волыни.
Швагжик отметил, что объем поисковых работ - громадный, говорится о "сотнях, а вероятно, тысячах мест", и этой задачей должно заниматься новое учреждение под названием "Институт национальной памяти по делам поисков в Украине".
Швагжик надеется, что Украина позволит строительство кладбищ, где можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.
Польша получила формальное согласие на восстановление поисково-эксгумационных работ на территории Украины. Эксгумация будет проводиться украинскими исследователями вместе с польскими экспертами после выполнения необходимых формальностей.