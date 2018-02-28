Ученик при неизвестных обстоятельствах умер в общежитии лицея. По теме: Трагическое событие произошло вечером 26 февраля во районном центре Глубокая, что в Черновицкой области. Одноклассники обнаружили тело мертвого 18-летнего ученика в общежитии лиция. Полиция, прибывшая на место происшествия, признаков насильственной смерти на теле парня не обнаружила,передает со ссылкой на . "У парня не было хронических заболеваний, он из благополучной семьи из села Корчивцы, занимался спортом, никаких нареканий и замечаний в лицее к нему не было", - сообщают о событии "Чрезвычайные новости". Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. 15 человек получили ножевые ранения в результате вооруженного нападения.











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