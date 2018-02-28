Неполитические Сводки
|Как "золотого" Абраменко встретили в Украине
|28.02.2018 03:35
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27 февраля, после полуночи в аэропорт "Борисполь" из южнокорейского Пхенчхана прибыли последние спортсмены олимпийской сборной Украины, которые представляли страну на XXIII зимних Олимпийских играх.
Об этом сообщил НОК Украины.
Среди спортсменов был и олимпийский чемпион Александр Абраменко, который завоевал "золото" во фристайле,передает со ссылкой на .
заняла в медальном зачете Олимпиады-2018 21-е место. Победителем зачета стала команда Норвегии. Второе место заняла Германия, третье Канада.
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