Конец сентября в Украине будет теплым, однако с большими порывами ветра. В понедельник, 30 сентября, в западных областях его скорость будет достигать 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 25-30 м/с, передает со ссылкой на .

Температура воздуха днем ​​в западных и северных областях +20 - +22, в центральных регионах до +23, на юге до +25 градусов, ночью в большинстве регионов температура будет колебаться от +9 до +12, на юге до +14. На западе, севере и в центральных областях днем ​​ожидаются дожди, облачно, на юго-востоке и юге - переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

1 октября во всех западных и северных областях будет солнечная погода, однако станет холоднее. Днем ожидается +16 - +18, в +14 - +16. В центральных, восточных и южных регионах прогнозируют дожди.

Для того, чтобы избежать осеннюю хандру нужно хорошо высыпайтесь, будьте активными утром, добавьте красок в интерьер и ежедневно читайте. Если чувствуете, что осенняя хандра накрывает, старайтесь хорошо высыпаться.

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