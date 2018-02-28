В израильской компании Cellebrite заявили о том, что ее специалисты нашли метод обхода защиты в любом . Это касается устройств как с iOS 11, так и с более ранними операционными системами. Об этом пишет со ссылкой на .

При этом взлому подвержены не только смартфоны, но также и iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch.

Представители не раскрывают методы взлома. Однако известно, что именно к израильским специалистам в области кибербезопасности американские полицейские обращались для разблокировки 8.

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