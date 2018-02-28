Инцидент произошел в городе Мирноград Донецкой области. Сообщает о событии Донецкое областное управление полиции.

Мальчик проводил время вместе с дедушкой и бабушкой. Вечером дед решил почистить ружье, и неосмотрительно оставил его на видном месте,передает со ссылкой на .

"Вечером дедушка чистил пистолет, зарегистрированный в установленном законом порядке. Мужчина на несколько минут вышел в другую комнату, оставив оружие на тумбочке, когда услышал выстрел. Вернувшись, он увидел раненого внука и сразу вызвал скорую ", - рассказали правоохранители.

Ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением голени. Жизни мальчика угрозы нет.

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