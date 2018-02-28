Неполитические Сводки
|Назвали состав сборной Украины на Паралимпиаду-2018
|28.02.2018 05:25
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Министерство молодежи и спорта Украины огласило состав национальной сборной, которая выступит на Паралимпийских играх в Пхенчхане.
33 украинца будут соревноваться в трех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах,передает со ссылкой на .
Десять человек из состава являются "лидерами", которые будут сопровождать атлетов с нарушениями зрения на трассе во время гонки.Зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.
На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей - 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Это позволило ей занять четвертое место в зачете.
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