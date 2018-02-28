Министерство молодежи и спорта Украины огласило состав национальной сборной, которая выступит на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

33 украинца будут соревноваться в трех видах спорта: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах,передает со ссылкой на .

Десять человек из состава являются "лидерами", которые будут сопровождать атлетов с нарушениями зрения на трассе во время гонки.

На прошлой зимней Паралимпиаде-2014 в Сочи сборная Украины завоевала 25 медалей - 5 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых. Это позволило ей занять четвертое место в зачете.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира