Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки из дома.

Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу,передает со ссылкой на .

"Получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб теменной области ", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира