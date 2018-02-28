Неполитические Сводки
|В центре города девушке на голову упал кусок фасада дома
|28.02.2018 05:56
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Во Львове на 22-летнюю девушку посреди улицы упал фрагмент штукатурки из дома.
Ее с многочисленными травмами госпитализировали в больницу,передает со ссылкой на .
"Получила сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб теменной области ", - говорится в сообщении.
Как сообщил председатель Галицкой районной администрации Андрея Зозули, дом снят с баланса района и принадлежит ОСМД.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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