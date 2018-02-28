Неполитические Сводки
|Появилось новое фото "двойника" iPhone X от Huawei
|28.02.2018 06:12
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В Сети был опубликован новый снимок флагманского смартфона Huawei P20, внешность которого имеет много общего с X. Так, гаджет получил характерную "монобровь" и вертикальную двойную камеру, как и у "яблочного" смартфона, пишет со ссылкой на .
Снимок гаджета опубликовал сильный инсайдер Эван Бласс на своей .Фото: twitter.com/evleaks
Официальный релиз устройства ожидается уже через месяц - 27 марта. Тем не менее, о характеристиках флагмана пока нет почти никакой информации.
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