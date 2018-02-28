В Сети был опубликован новый снимок флагманского смартфона Huawei P20, внешность которого имеет много общего с X. Так, гаджет получил характерную "монобровь" и вертикальную двойную камеру, как и у "яблочного" смартфона, пишет со ссылкой на .

Снимок гаджета опубликовал сильный инсайдер Эван Бласс на своей .

Официальный релиз устройства ожидается уже через месяц - 27 марта. Тем не менее, о характеристиках флагмана пока нет почти никакой информации.

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