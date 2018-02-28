С 1 апреля 2018 года лишается права на проведение на своей территории международных спортивных соревнований.

Такое решение вынесли во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Речь идет о новых заявках на турниры. Все утвержденные ранее старты в России отменены не будут,передает со ссылкой на .

В документе говорится, что Россия сможет вернуть право на проведение спортивных мероприятий только тогда, когда антидопинговое агентство страны будет восстановлено в правах. До этого времени никакие новые заявки России на проведение международных соревнований даже не будут рассматриваться. Речь идет о соревнованиях, которые будут проходить под началом международных федераций, которые подписали кодекс WADA.

Россия не сможет провести никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок (в том числе и Формулы-1), никаких этапов Кубков мира, Универсиад и Всемирных военных игр.

Ранее стали известны детали положительной допинг-пробы российского спортсмена на Олимпиаде-2018.

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