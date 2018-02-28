Неполитические Сводки
|России запретили проводить у себя международные спортивные соревнования
|28.02.2018 06:43
|
С 1 апреля 2018 года лишается права на проведение на своей территории международных спортивных соревнований.
Такое решение вынесли во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
Речь идет о новых заявках на турниры. Все утвержденные ранее старты в России отменены не будут,передает со ссылкой на .
В документе говорится, что Россия сможет вернуть право на проведение спортивных мероприятий только тогда, когда антидопинговое агентство страны будет восстановлено в правах. До этого времени никакие новые заявки России на проведение международных соревнований даже не будут рассматриваться. Речь идет о соревнованиях, которые будут проходить под началом международных федераций, которые подписали кодекс WADA.
Россия не сможет провести никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок (в том числе и Формулы-1), никаких этапов Кубков мира, Универсиад и Всемирных военных игр.
Ранее стали известны детали положительной допинг-пробы российского спортсмена на Олимпиаде-2018.