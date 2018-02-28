В Балтском районе Одесской области 11-летняя девочка стала жертвой насильника,передает со ссылкой на . Девочку со следами обморожения конечностей нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Об этом сообщает местная полиция.

"Об исчезновении ребенка в полицию сообщила ее бабушка. По словам женщины, внучка гостила у нее, а примерно в 16 часов ушла к родителям, которые живут в этом же селе. Но ни дома, ни у бабушки ребенок не появился. В четыре часа утра в полубессознательном состоянии девочку со следами обморожения конечностей нашли в лесополосе на расстоянии 6-7 километров от села. Несовершеннолетняя рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны одного из местных жителей. по словам ребенка, 19-летний односельчанин изнасиловал ее и бросил в лесу . Девочка всю ночь бродили а в поисках дороги домой", - рассказали правоохранители.

Работники полиции задержали подозреваемого на территории соседнего района, где он скрывался.

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