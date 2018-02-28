В Херсоне полиция задержали телефонного "террориста", который 25 февраля сообщил о минировании торгово-развлекательного центра,передает со ссылкой на .

Сообщение о минировании полиция получила в воскресенье около 16 часов вечера. На место происшествия сразу выехали экстренные службы, которые эвакуировали из ТРЦ тысячи сотрудников и посетителей. Магазины и развлекательные заведения прекратили свою работу на несколько часов. Однако, взрывчатки спасатели так и не обнаружили.

Через сутки следователи нашли "террориста", которым оказался 16-летний житель Херсона. По словам парня, он просто хотел пошутить.

"Парень объяснил, что решил пошутить, взял телефон у одного из друзей и сообщил о заминировании. Он раскаивается в содеянном и говорит, что не знал об уголовной ответственности за такие действия", - сообщают правоохранители.

Однако полиция открыла уголовное производство по факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан. Это означает, что молодой шутник может сесть в тюрьму на срок от двух до шести лет.

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