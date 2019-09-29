Эмоцианальную речь шведской екоактивисткы Греты Тунберг, которую и произнесла на саммите по вопросам изменения климата превратили в неистовую металл-композицию.

Также ее сопровождали соответствующими видеоэффектами, передает со ссылкой на .

Шведский Death Metal от Греты Тунберг сейчас набирает слава в Ютубе.

Автор ролика - участник индонезийской трэш-метал-группы Suaka Джон Моллюск. Также он создал и музыку, звучащую на фоне. Правда, в описании к видео есть маленькое уточнение - текст принадлежит Грете Тунберг.

"Когда я увидел ее речь, был очень впечатлен ее страстью и возмущением. И слова, которые она выбрала, просто пробудили темноту металл-музыки, которую я люблю: Entombed, Gojira, At the Gates, Sepultura", - сказал Мередит в интервью Rolling Stone.

Сама Грета положительно оценила записан музыкантами кавер.

"Я иду дальше от этой климатической штуки ... Теперь я буду заниматься только дэт-металлом!!!" - написала она, комментируя видеоролик.

16-летняя екоактивистка из Швеции Грета Тунберг выступила с гневной речью на саммите по климату. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в измене нового поколения из-за недостаточной борьбу против изменения климата.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира