В Украине на рынке куриных яиц есть все основания говорить о заговоре производителей,передает со ссылкой на .

"Цена на этот продукт в течение только года то повышается до максимума, то снова падает после снижения потребительского спроса и уменьшения экспорта. Однако этого января цена, вместо того, чтобы падать после достижения пика, демонстрирует стабильность и даже рост", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, анализ данных последних трех лет показывает, что ценовая тенденция 2018 года отличается от двух предыдущих.

"По данным Госстата, в января 2016 года цена на куриные яйца снизилась на 16%. С 24,3 гривен за десяток до 20,4 гривен. В декабре 2017 года на волне спроса цена выросла, а потом упала. В январе того же года продукт показал падение стоимости на 11% - с 21 гривны за десяток до 18,6 гривен. В этом году государственный мониторинг фиксирует рост стоимости на 2% - с 30,2 гривен до 30,8 гривен", - говорит Дорошенко.

Он отметил, что в 2018 году рассчитывают среднюю стоимость яиц сразу 1, 2 и высшей категории. Поэтому можно говорить о 18% роста - с 26 грн до 30,8 грн за десяток.

Алексей Дорошенко напомнил, что за последние годы Антимонопольный комитет возбуждал дела относительно безосновательного роста стоимости гречки и куриного мяса. Поскольку результатов расследований еще нет, игроки других отраслей решили также искусственно повышать цены.

"Проверка производителей куриных яиц Антимонопольным органом должна включать исследования цены, по которой продукция продается магазинам или оптовым покупателям в нашей стране, и экспортную цену. Если выяснится, что экспортные цены значительно ниже продаже на внутреннем рынке, есть все основания говорить о антиконкурентных действиях", - резюмировал знаток.

За прошлый год все виды мяса подорожали от 29% до 80%. Больше только, на 80%, выросла цена на сало. Свинина подорожала на 55%, колбаса вареная - на 34%. Курица в тушке стала дороже на 31%, а говядина - на 29%.

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