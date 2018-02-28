Партия "Рух нових сил" не имеет отношения к палаточному городку под Верховной Радой и готовится к президентским и парламентским выборам.

Об этом говорится на странице Facebook экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.

Он выложил в сеть фото из-за рубежа (страна ЕС не называется), где было собрание его политсилы,передает со ссылкой на .

По словам Саакашвили, партия будет выдвигать "собственного кандидата в президенты", выберет его "через процедуру праймериз".

"Политики, представленные в каждом социологическом опросе, подаются как представители старой волны, которые мало чем отличаются друг от друга. Украинцам навязывается мысль, что кроме Порошенко не существует никакой альтернативы в виде внесистемных политиков", - говорится в сообщении.

Саакашвили заявил о плане реформ "70 дней" после прохождения в парламент и создание коалиции.

"Этот год мы посвятим построению и развитию региональных ячеек (партии. - Gazeta.ua) в виде открытых офисов", - продолжает политик.

Также партия Саакашвили "инициирует работу по созданию единого координационного комитета сопротивления диктатуре Порошенко".

"Отдельно заявляем об акции возле Верховной Рады. РНС уже давно не принимает участие в деятельности палаточного городка возле парламента. Сейчас там находятся активисты движения "Визволення", возглавляемого Егором Соболевым и Семеном Семенченко", - говорится в тексте.

Бывшему главе Одесской облгосадминистрации, экс-президенту Грузии 50-летнему Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021-го.

12 февраля пограничники задержали Саакашвили в столичном ресторане "Сулугуни". Чартерным рейсом его выдворили в Польшу. Дальше выехал в Нидерланды, где проживают его жена и сын.

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