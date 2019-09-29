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|Выжил из ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
|29.09.2019 19:50
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Почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун выразил восхищение главой Кремля Владимиром Путиным, передает со ссылкой на .
"Есть ли у меня кумиры? С того момента, как я встретил мистера Путина, я стал его большим поклонником. В том, что касается его поведения, его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных", - сказал Еккстоун.
Он также добавил, что российскому президенту "приходится беспокоиться о том, что произойдет с миром через 50 лет, будет с мировым потеплением и ситуацией в Европе".
"Досадно, что у него нет времени захватить Европу - это было бы хорошо", - сказал президент Формулы-1.
Британцу Экклстоуну - 88 лет. Его состояние оценивается в 3 миллиарда долларов.