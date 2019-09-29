Европейский суд по правам человека принял решение о пяти заявлений против Украины относительно люстрации, передает со ссылкой на .

"ЕСПЧ сообщил о решении о 5 "люстрационных" заявлений против государства Украина - приняты. Это два объединенных кейсы", - сказал прежний прокурор, адвокат, один из инициаторов обжалования положений люстрации в ЕСПЧ Олег Подгайный, передає unn.

По его словам, текст решений будет размещен на официальном сайте суда 17 октября.

Президент предлагал расширить действия закона о люстрации на президента, депутатов, министров и других топ-чиновников, занимавших должности с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 год.

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