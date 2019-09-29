Демократы хотят допросить пятерых чиновников Госдепа в рамках повышенного контроля за действиями президента Дональда Трампа после скандала с Украиной, передает со ссылкой на .

Палата демократов составила список и отправила его госсекретарю Майку Помпео. В письме говорится, что каждому из этих людей назначили время для беседы с комитетами Палаты представителей в октябре. Об этом сообщает The Hill.

Как отмечается, демократы хотят допросить бывшего посла в Украине Мари Йованович, бывшего спецпредставителя по Украине Курта Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника государственного департамента Т. Ульриха Брехбюля и посла в Европейском Союзе Гордона Сондленда. Четверо из пяти должностных лиц были упомянуты в доносе на Трампа, в котором его обвиняют в давлении на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена для личной выгоды.

В то же время госсекретаря Помпео также вызывают в суд из-за документов, касающихся отношений администрации с Украиной.

В Конгресс обратились 300 бывших сотрудников американских спецслужб с требованием привлечь президента Дональда Трампа к ответственности за "давление на иностранного лидера" во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и "недобросовестное злоупотребление властью". Они написали открытое письмо.

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