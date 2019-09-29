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|Иран обвинил Соединенные Штаты в начале кибервойны
|29.09.2019 22:55
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Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил в начале "кибервойны".
По его словам кибервойна ведется против Ирана, передает со ссылкой на .
"Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", - сказал Зариф.
Также министр вспомнил вирус StuxNet, который использовали против Ирана. Существует предположение, что StuxNet является специализированной разработкой спецслужб Израиля и , которая направлена против ядерного проекта Ирана. В 2010 году с помощью этого вируса остановили иранские центрифуги по обогащению уранового топлива.
Также Зариф отверг обвинения о намерении Ирана вмешаться в американские выборы в 2020 году. Министр подчеркнул, что страна не отдает предпочтения какой-либо из сторон на предстоящих выборах.
"Мы не вмешиваемся во внутренние дела другой страны", - добавил Зариф.
отправляют в Саудовскую Аравию 200 военнослужащих и зенитно-ракетные комплексы Patriot. Перекидывания дополнительных сил связано с атакой беспилотников и крылатых ракет в крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, ответственность за которую Вашингтон возложил на Иран.