Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай), передает со ссылкой на .

Для того, чтобы победить француженку Каролин Гарсия, "второй ракетке" Украины понадобилось менее часа. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1.

Следующей соперницей украинки станет восьмая сеяная Бертенс.

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