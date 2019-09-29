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|Ястремская разгромила Гарсию
|29.09.2019 23:32
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Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай), передает со ссылкой на .
Для того, чтобы победить француженку Каролин Гарсия, "второй ракетке" Украины понадобилось менее часа. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1.
Следующей соперницей украинки станет восьмая сеяная Бертенс.