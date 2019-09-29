 Ястремская разгромила Гарсию - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Ястремская разгромила Гарсию
29.09.2019 23:32
Ястремская разгромила Гарсию По теме:

Украинская теннисистка Даяна Ястремская с победы стартовала на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай), передает со ссылкой на .

Для того, чтобы победить француженку Каролин Гарсия, "второй ракетке" Украины понадобилось менее часа. Игра завершилась со счетом 6:1, 6:1.

Следующей соперницей украинки станет восьмая сеяная Бертенс.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->