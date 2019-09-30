Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский получил самую низкую оценку от ресурса WhoScored за игру с "Сассуоло", которую его команда обыграла со счетом 4:1, передает со ссылкой на .

Заметим, Малиновский вышел на замену на 72-й минуте вместо автора дубля Алехандро Гомеса при счете 4:1 в пользу "Аталанты". Малиновский отметился только желтой карточкой, которую получил на 87-й минуте поединка.

Оценки выше, чем у украинского полузащитника, получили шесть футболистов проигравшей команды "Сассуоло".

"Аталанта" является соперником "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов. Матч "Аталанта" - "" состоится 1 октября, и начнется в 19:55.

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