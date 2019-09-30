30 сентября в восстановят движение скоростных трамваев №1, №3. Также начнет ездить троллейбус №27К. Движение автобусов №3Т и №4, которые дублировали путь трамваев, будет закрыто, передает со ссылкой на .

Трамваи на путях появились со вчерашнего дня. 29 сентября они осуществляют технические поездки. Транспорт в течение выходных курсирует без пассажиров, отметили в Киевпастрансе.

28 сентября закрыли движение трамваев №2. Вместо них ездят автобусы 2Т "Михайловская Борщаговка - Кольцевая дорога: ул. Симиренка -бульв. Кольцова -ул. Литвиненко-Вольгемут - ул.Зодчих - ул. Леся Курбаса, в обратном направлении - ул. Леся Курбаса - ул. Владимира Покотило - бульв. Кольцова - ул. Симиренка.

Первый этап капитального ремонта планируется завершить до конца года. Он предусматривает ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра. В 2020 году начнут второй этап - ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги.

Скоростной трамвай в был закрыт на капитальный ремонт с 22 июня. Трамваи №1 и №3 заменили автобусами. Жители столицы жаловались, что они не вмещают всех пассажиров. К тому же образовались большие пробки.

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