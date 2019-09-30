запустит на Марс первый самостоятельный мини-вертолет, на котором в частности будет находиться микрочип с именами землян.

Отправить свое имя на красную планету может каждый желающий, для этого нужно лишь зарегистрироваться до 30 сентября на сайте ведомства. Об этом сообщает пресс-служба , передает со ссылкой на .

Как отмечается, по состоянию на 29 сентября, больше только имен - более 2,5 млн - зарегистрировали в Турции. На втором месте Индия - более 1,6 млн имен. В участвуют в программе около 1,30 млн человек. В Украине пока зарегистрировалось только 56 тыс.

Аппарат отправят на Марс в июле 2020 года.

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который будут использовать для транспортировки людей на Марс. Специально для Starship разработали двигатель, работающий на криогенном метане и жидком кислороде. Благодаря ему ракета будет самой мощной в мире, и позволит доставлять людей и грузы на другие планеты.

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