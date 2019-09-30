Киевский железнодорожный вокзал хотят отдать в частную собственность.

Это поможет обновить и осовременить вокзал. Одним из условий будет установка эскалаторов ко всем платформам. Также есть идея построить подвижную платформу на втором этаже, передает со ссылкой на .

"В недалеком будущем планируем рассмотреть вместе с" Укрзализныцей "возможность передачи в концессию железнодорожного вокзала. Тогда это будет совсем другой проект. Будет определенный инвестор, который будет иметь инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно поставим в этих условиях и эскалаторы ко всем платформ", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

В прошлом году Киевский вокзал понес убытки на 36 млн гривен.

"При их невероятном трафике за прошлый год получили 36 миллионов гривен убытков. И сравнить с любым торговым центром в , там невероятные прибыли. Причина убытков - коррупция, нерациональное использование средств, сотрудничество с , где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно", - отметил министр.

Концессия коснется не только дороги, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты анонсируют уже в этом году, отметил он.

"В этом году анонсируем первые концессионные проекты, в том числе в портах. Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы - железная дорога, дороги, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то, собственно, точно с этим надо что-то менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант", - резюмировал он.

13 сентября в первом чтении приняла закон о концессии. По его словам, депутатов это позволит привлечь инвестиции в обновление инфраструктурных проектов.

Концессия предполагает передачу объектов государственной собственности в частное временное пользование.

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