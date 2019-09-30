Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году, передает со ссылкой на .

Как сообщается, не смотря на выводы разведывательных служб и Министерства юстиции о том, что ответственность за вмешательство в выборы президента несет Россия, Трамп пытался найти доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной. Также Трамп считал, что пропавшее переписки Хиллари также были найдены в Украине.

В издании констатируют, что для поиска доказательств Трамп отправил в Украину своего личного адвоката Руди Джулиани. Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая отличалась от официального курса . Американский президент считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демпартией, помогали в распространении компромата о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Согласно данным издания, в июльском телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Белого дома рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором , в том числе по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демпартии и .

Напомним, ранее адвокат главы Белого дома Руди Джулиани заявил, что опубликует доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в . Джулиани добавил, что имеет доказательства вмешательства в виде видео и документов.

Кроме того, издание Washington Post писало, что Трампа не волновало вмешательство России в президентские выборы в , о чем он заявлял во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Тогда Трамп отмечал, что Вашингтон тоже вмешивается в иностранные выборы. Данная беседа была засекречена Белым домом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира