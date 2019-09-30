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|Левандовский феерит. Роберт установил очередной рекорд
|30.09.2019 03:30
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В субботу, 28 сентября, состоялся матч 6-го тура чемпионата Германии "Падерборн" "". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу "Баварии". Одним из авторов забитых голов в составе мюнхенского клуба стал Роберт Левандовски, передает со ссылкой на .
Это уже 10-й забитый мяч в шести стартовых матчах Бундеслиги сезона-2019/20 для Роберта, что позволило ему установить новый рекорд лиги, информирует пресс-служба клуба. До этого за всю историю турнира лишь четырем игрокам удавалось забить девять голов в шести стартовых турах Юппу Хайнкесу, Герду Мюллеру, Петеру Мейеру и Лотару Маттеусу.
В августе текущего года Роберт Левандовски продлил договор с "Баварией" до 30 июня 2023 года. Левандовски перешел в "Баварию" летом 2014 года на правах свободного агента.
Ранее поляк защищал цвета дортмундской "Боруссии".