В Украине будут внедрять проект "Электронное резидентство".

С помощью такого нововведения бизнесмены, которые на данный момент находятся за границей будут иметь возможность вести свою предпринимательскую деятельность на территории Украины рассказал Михаил Федоров, внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского и министр цифровой трансформации, передает со ссылкой на .

Украинская власть стремится создать оптимальные условия для того, чтобы бизнесмен мог без проблемно открыть банковский счет не посещая страну.

Уже сейчас собрана группа работников, есть президентский приказ и есть готовый законопроект, а команда активно работает над самим проектом.

Напомним, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, в его нынешнем варианте, могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса.

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