 Зарубежным инвесторам дадут в Украине "электронное резидентство" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Погода, Новости, загрузка...
Зарубежным инвесторам дадут в Украине "электронное резидентство"
30.09.2019 04:07
Зарубежным инвесторам дадут в Украине "электронное резидентство" По теме:

В Украине будут внедрять проект "Электронное резидентство".

С помощью такого нововведения бизнесмены, которые на данный момент находятся за границей будут иметь возможность вести свою предпринимательскую деятельность на территории Украины рассказал Михаил Федоров, внештатный советник Президента Украины Владимира Зеленского и министр цифровой трансформации, передает со ссылкой на .

Украинская власть стремится создать оптимальные условия для того, чтобы бизнесмен мог без проблемно открыть банковский счет не посещая страну.

Уже сейчас собрана группа работников, есть президентский приказ и есть готовый законопроект, а команда активно работает над самим проектом.

Напомним, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, в его нынешнем варианте, могут больно ударить по украинской экономике и нарушить баланс интересов государства и бизнеса.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 
RSS
-->