Во второй соревновательный день на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) было разыграно шесть комплектов наград, передает со ссылкой на .

Изюминкой только турнира стала мужская стометровка. Соревнования получились очень яркими. Достаточно сказать, что из десяти секунд выбежал сразу пять участников. Чемпионом стал американец Кристиан Коулман, преодолел дистанцию ​​за 9,76 секунды, что на пять сотых лучше его собственного лучшего результата, показанного в июне на турнире в американском Пало-Альто. Этот результат также стал лучшим между всех спортсменов в нынешнем сезоне.

Второе место со временем 9,89 секунды занял еще один американец Джастин Ґетлин. Тройку призеров замкнул Андре Де Грасс из Канады (9,90 секунды). Также из десяти секунд выбежали Акан Симбине из ЮАР (9,93) и ямаец Иоанн Блейк (9,97).

Представительница Нидерландов Сифан Гассан стала чемпионкой мира в беге на дистанции 10 000 метров. Гассан пришла к финишу, преодолев дистанцию ​​за 30 минут 17,62 секунды. Второй стала спортсменка из Эфиопии Летесенбет Ґиди (30.21,23), третьей - кенийка Агнеш-Джебет Тироп (30.25,20).

Прыгун в длину с Ямайки Таджай Гейл победил в соревнованиях прыгунов в длину. Он показал результат 8,69 метра, на четыре сантиметра улучшив достижение сезона кубинца Хуана Эчеваррия (8,65) на соревнованиях в Цюрихе в августе. Сам Эчеваррия с результатом 8,34 метра завоевал бронзовую награду. Его опередил американец Джефф Хендерсон (8,39 м).

Украинцы во всех этих видах представлены не были.

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