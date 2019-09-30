Неполитические Сводки
|Президент учредил Фонд образования, науки и спорта
|30.09.2019 05:22
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Президент основал Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, передает со ссылкой на .
Зеленский внес изменения в приказ президента от 6 ноября 2018 №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи". Соответствующий приказ №718/2019 от 28 сентября обнародован на сайте президента.
Правительству поручено обеспечить средства на финансирование фонда.
Фонд создан с целью:
Поддержки обучения молодежи (магистров, докторов философии, докторов наук) в украинских и зарубежных ведущих заведениях.
Обеспечение стажировки молодежи в ведущих иностранных учреждениях высшего образования и научных учреждениях.
Помощи в участии молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях.
Привлечение иностранных ученых и известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в Украине.
Привлечение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности.
Реализации проектов в сферах образования, науки и спорта.
Есть мнение, что пока не дает очередной транш Украине том, что ждет окончательной версии бюджета. Хотят убедиться, что он будет соответствовать их основным требованиям.