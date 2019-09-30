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Сообщили детали взрыва на заводе
30.09.2019 06:00
Сообщили детали взрыва на заводе По теме:

В результате взрыва с пожаром на заводе в Сумах пострадали 10 человек, 2 в реанимации.

По данным начальника отдела коммуникаций ГУНП Эльвиры Бигановой, в цехе в момент инцидента находились 19 человек, передает со ссылкой на .

Сообщение о взрыве с последующим горением на территории предприятия поступило около 11.00 в субботу, 28 сентября.

Горение происходило внутри производственного цеха, огонь охватил производственное оборудование и утеплитель стен.

В Сумах на заводе пластиковых бутылок и крышек произошел взрыв. На место происшествия прибыли пожарные. К 11.55 пожар удалось погасить.







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