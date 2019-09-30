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Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна
30.09.2019 06:38
Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна По теме:

С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode удалось спасти трех членов экипажа, передает со ссылкой на .

Двое из них - украинцы, написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, между членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.







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