С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode удалось спасти трех членов экипажа, передает со ссылкой на .

Двое из них - украинцы, написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.

"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, между членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.

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