Неполитические Сводки
- Перекрыли дороги и эвакуируют людей: в Альпах обвалится большой ледник
- Ситуация с разговором Трампа и Зеленского не повлияет на поддержку Украины Конгрессом США
- В России отреагировали на обвинения в причастности к скандалу со стенограммой
- Европейские банки дадут деньги на ремонт трассы Киев - Одесса
- Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна
|Двух украинцев удалось спасти с пропавшего судна
|30.09.2019 06:38
|
С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна Bourbon Rhode удалось спасти трех членов экипажа, передает со ссылкой на .
Двое из них - украинцы, написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы Украины Василий Кирилич.
"По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них - граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.
В Атлантическом океане в результате шторма пропало судно Bourbon Rhode, между членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковая операция продолжается.