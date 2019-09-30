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|Европейские банки дадут деньги на ремонт трассы Киев - Одесса
|30.09.2019 06:56
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900 млн евро должны выделить европейские банки на ремонт дороги - Одесса.
Исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомиру Новаку удалось завершить переговоры с европейскими банками EIB и , передает со ссылкой на .
"Украина получит следующие 900 млн евро на капитальный ремонт дороги - Одесса и поднятие этой дороги к категории автобана", - сказал .
На капитальный ремонт дороги необходимо 2-3 года. Работы начнутся со следующего строительного сезона.
На восстановление дорог в проекте Государственного бюджета предусмотрено 74,4 млрд грн. Дорожный фонд в 2020 году запланирован в размере 69,7 млрд грн.