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|В России отреагировали на обвинения в причастности к скандалу со стенограммой
|30.09.2019 07:33
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России Сергей отреагировал на обвинения в причастности Москвы к скандалу вокруг телефонного разговора президентов Украины и , передает со ссылкой на .
Как сообщается, на пресс-конференции в опроверг обвинения в том, что может быть причастна к скандалу с разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. назвал данные обвинения спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси "паранойей".
Кроме того, российский министр добавил, что скандал с разговором президентов Украины и в Москве считают "раздутым".
Напомним, ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси предположила, что за скандалом с телефонным разговором Трампа и Зеленского может стоять . Однако Пелоси не предоставила никаких доказательств причастности Москвы.
Также писало, что Белый дом признал попытку скрыть телефонный разговор Зеленского и Трампа. Чиновники под руководством Совета нацбезопасности отправили стенограмму разговора президентов и Украины в отдельную секретную систему.