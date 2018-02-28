Петр Порошенко заявил, что в Украине должна быть создана энергетическая биржа. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в , передает со ссылкой на .

"Деолигархизация - отлучение олигархов от власти… Или в "Укрнефти" нет изменений, или в "ПриватБанке" нет изменений? Отдельные СМИ "мочат" президента. Я этого не боюсь... ничего у вас не получится", - заявил президент.

Порошенко заявил о создании энергетической биржи.

"В Украине должна быть создана энергетическая биржа... Я уверен в том, что биржу надо создать. Не имеет права чиновник любого ранга регулировать цены... Это приводит к инфляции и неконтролируемого роста цен. Насколько мне известно, ГПУ вернула в госсобственность "", я думаю, что это очевидно… Не могут государственные власти бороться с кем-то конкретно... Не зависимо как его зовут, , Ахметов, ... ни один из них не имеет никакого влияния на позицию президента", - подытожил глава государства.

Напомним, также в ходе брифинга Порошенко заявил, что точно будет заниматься изменениями избирательного законодательства.

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