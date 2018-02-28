По итогам 2017 года кредитования населения возросло на 40%, бизнеса - на 8,5%

В то же время за подобный период в банках остались "мертвыми" 55% кредитов. Платежи за ними были просрочены более чем на три месяца. Кроме того, снизилось общее кредитования в иностранной валюте, передает со ссылкой на .

За прошлый год увеличилось количество депозитов в банковскую систему. Также улучшились показатели рентабельности активов, капитала банков и значения экономических нормативов.

В Нацбанке считают, что активному кредитованию в Украине мешает сохранение значительных кредитных рисков и высокие процентные ставки по кредитам. Вместе с тем наблюдается высокий уровень долговой нагрузки между заемщиков корпоративного сектора и снижение спроса на кредиты между тех, кто уже улучшил финансовое положение.

В Украине все же остается высокая доля кредитов, которые не обслуживаются. Это сужает возможности для кредитования.

Сегодня в Украине уровень депозитов находится на самом низком уровне за последние 8 лет. По мнению доктора экономических наук, профессора Олега Яременко, основная проблема заключается в том, что банки разочаровались в депозитах.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира