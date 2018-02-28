9-летнего парня из села Цуповка Дергачевского района Харьковской области похитил неизвестный мужчина.

Ярослав гулял со своей подругой. К детям подошел незнакомец и спросил как пройти к железнодорожной станции. И вдруг схватил мальчика, надвинул шапку на глаза, закрыл рот рукой и потащил в лес. Взволнованный отец успел догнать похитителя и ребенка, передает со ссылкой на .

"Сидел с моим сыном на дороге, держал за руку. Когда увидел, что я подхожу, начал убегать. Поймать помогли соседи. Тогда начал просить прощения, говорил, что "белочка попутала". Я решил вызвать полицию", - говорит Владимир, отец мальчика.

Подозреваемый отсидел в тюрьме 12 лет за изнасилование несовершеннолетнего. После освобождения нигде не работал. Он не женат, детей нет.

Мужчине избрана мера пресечения - содержание под стражей 2 месяца.

В пятницу, 2 февраля, в Знаменском районе Кировоградской области в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что накануне вечером в доме по месту жительства ее 33-летний сожитель изнасиловал ее 10-летнюю дочь.

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