28 февраля с 17:00 до 22:00, а также 1 марта с 5:00 до 10:00 ограничат въезд большегрузного и большегрузного транспорта в столицу, передает со ссылкой на .

Об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы", - говорится в сообщении.

Также городские власти просят киевлян в случае ухудшения погодных условий не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту.

27 февраля в ввели запрет на въезд грузовиков в столицу.

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