заявил, что точно будет заниматься изменениями избирательного законодательства. Об этом глава государства заявил в ходе пресс-конференции в , передает со ссылкой на .

"Я буду точно заниматься изменениями избирательного законодательства. Мы должны повысить ответственность за скупку голосов. Подчеркиваю, что считаю это первоочередной задачей", - заявил Порошенко.

Вместе с тем, глава государства отметил, что вопрос об организации парламентских выборов должен решать сам парламент.

"Как избирать парламент - это дело парламента", - заявил он.

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