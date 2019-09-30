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|Перекрыли дороги и эвакуируют людей: в Альпах обвалится большой ледник
|30.09.2019 07:52
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В Италии из-за угрозы обрушения ледника перекрыли дорогу и проводят эвакуацию людей из домов возле альпийской вершины Монблан.
От ледника Планпинье на горе Гранд-Жорас в массиве Монблан может оторваться 250 тыс. кубических метров льда, передает со ссылкой на .
Эксперты не смогли точно определить время обрушения, однако наблюдения в августе и сентябре показали, что ледник перемещался со скоростью от 50 до 60 сантиметров в день.
"Эти явления еще раз показывают, что гора переживает фазу сильных изменений из-за климатических факторов, следовательно она особенно уязвима", - зявив мэр соседнего Курмайора Стефано Мизерокки.
Он распорядился закрыть дороги в долине Валь Ферре и эвакуировать горные дома в районе Рошфор. В то же время мэр утверждает, что обрушение ледника не будет угрожать жилым районам или туристическим объектам.
Монблан - вершина в Грайских Альпах. Находится на границе Франции и Италии, имеет наибольшую высоту в Западной Европе - 4808,73 м. Монблан пользуется популярностью у туристов, альпинистов и лыжников.