День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю, передает со ссылкой на .

Что нельзя делать в День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии

Женщинам в этот день нежелательно хлопотать по хозяйству. Также 30 сентября раньше не устраивали свадеб и помолвок, зато это очень благоприятный день для сватовства "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют".

Традиции праздника

Чтобы на весь будущий год защитить семью от бед и болезней, хозяйка с утра должна была поплакать во весь голос. Этот обряд называли самым мощным оберегом. Потом женщины пекли для родных именинные пироги и кренделя.

Молодежь в этот день устраивала гуляния. Замужние женщины ходили в церковь, покупали три свечи, две ставили там же перед ликом Христа, а одну оставляли для дома. В полночь зажигали свечу, устанавливали в середине каравая, произносили заговоры, чтобы зло из семьи шло, а добро приумножалось. Утром вся семья должна была съесть этот каравай, ни одной крошки из которого нельзя было выбросить.

Также в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.

Приметы и суеверия в день Веры, Надежды, Любови

Наши предки говорили, если на Веру, Надежду, Любовь видны стаи журавлей, то на Покров (14 октября) будет холодно, в противном случае зима будет поздней.

Если пронесется гром 30 сентября – означает, что осень продлится долго и будет теплой.

Плохой приметой считали проводить венчание, помолвки, свадьбы 30 сентября.

Если 30 сентября пошел дождь, можно ожидать ранней весны в следующем году.

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