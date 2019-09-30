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|Плохая примета — проводить венчание, помолвки, свадьбы 30 сентября
|30.09.2019 08:29
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День Веры, Надежды, Любви и их матери Софии празднуют 30 сентября христиане, живущие по Юлианскому календарю, передает со ссылкой на .
Что нельзя делать в День святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии
Женщинам в этот день нежелательно хлопотать по хозяйству. Также 30 сентября раньше не устраивали свадеб и помолвок, зато это очень благоприятный день для сватовства "На Веру, Надежду, Любовь сватаются, а на Покрова свадьбу играют".
Традиции праздника
Чтобы на весь будущий год защитить семью от бед и болезней, хозяйка с утра должна была поплакать во весь голос. Этот обряд называли самым мощным оберегом. Потом женщины пекли для родных именинные пироги и кренделя.
Молодежь в этот день устраивала гуляния. Замужние женщины ходили в церковь, покупали три свечи, две ставили там же перед ликом Христа, а одну оставляли для дома. В полночь зажигали свечу, устанавливали в середине каравая, произносили заговоры, чтобы зло из семьи шло, а добро приумножалось. Утром вся семья должна была съесть этот каравай, ни одной крошки из которого нельзя было выбросить.
Также в этот день поздравляют с именинами женщин, которые носят имена святых.
Приметы и суеверия в день Веры, Надежды, Любови