|В Киев приехал беглый соратник Януковича: пока прячется, но в лучшем отеле
|30.09.2019 09:24
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Экс-министра финансов Юрия Колобова заметили в столице 27 сентября. Как сообщает Телеграм-канал «UN – сливы и груши», прежний чиновник засветился в отеле высшего класса Хаятт, пишет со ссылкой на .
«Только что на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезжал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался нам не известно», — сообщили источники, опубликовав фотографию автомобиля.
Очевидцы также рассказали, что Колобов сильно похудел.