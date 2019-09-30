Экс-министра финансов Юрия Колобова заметили в столице 27 сентября. Как сообщает Телеграм-канал «UN – сливы и груши», прежний чиновник засветился в отеле высшего класса Хаятт, пишет со ссылкой на .

«Только что на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезжал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался нам не известно», — сообщили источники, опубликовав фотографию автомобиля.

Очевидцы также рассказали, что Колобов сильно похудел.

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