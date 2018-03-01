Разработчики подразделения под названием DeepMind занимаются созданием искусственного интеллекта, который сможет предсказывать изменения в состоянии пациента, которые могут означать возможную смерть. Информация об этом размещена вкомпании.

В ходе работы над созданием искусственного интеллекта разработчики начали сотрудничать с Министерством по делам ветеранов . В итоге нейросеть получила данные по историям болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Одной из первостепенных задач специалистов станет обнаружение таких болезней, как острая почечная недостаточность (ОПН) или пневмония, пишет со ссылкой на .

В конечном счете, разработка DeepMind должна помочь медсестрам оказывать пациентам правильный уход и уменьшить количество врачебных ошибок.

Ранее сообщалось, что ученые заявили о для женщин. По словам специалистов, рождение ребенка вызывает процессы в организме, которые сопоставимы со старением на 11 лет.

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