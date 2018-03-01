|В городском совете подрались депутаты
|01.03.2018 03:02
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В городском совете Луцка депутаты устроили потасовку.
Председатель фракции "Народный контроль" Павел Данильчук принес после перерыва в совет колонки и включил громкую музыку, передает со ссылкой на .
Позже он спровоцировал потасовку между присутствующими в зале. Вызвали представителей Муниципальной стражи и следственно-оперативная группа полиции. Он начал оказывать им сопротивление, к депутату присоединился общественный активист Сергей Рыжков.
"Еще раз будете меня трогать, молодая дама, ущипну вас за д*пу", - сказал Рыжков одной из работниц муниципальной стражи, которая держала его за руки.