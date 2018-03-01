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В городском совете подрались депутаты
01.03.2018 03:02
В городском совете подрались депутаты По теме:

В городском совете Луцка депутаты устроили потасовку.

Председатель фракции "Народный контроль" Павел Данильчук принес после перерыва в совет колонки и включил громкую музыку, передает со ссылкой на .

Позже он спровоцировал потасовку между присутствующими в зале. Вызвали представителей Муниципальной стражи и следственно-оперативная группа полиции. Он начал оказывать им сопротивление, к депутату присоединился общественный активист Сергей Рыжков.

"Еще раз будете меня трогать, молодая дама, ущипну вас за д*пу", - сказал Рыжков одной из работниц муниципальной стражи, которая держала его за руки.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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