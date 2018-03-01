МОК отменил санкции против Олимпийского комитета России.

О таком решении сообщил член МОК и почетный президент ОКЗ Шамиль Тарпишев, передает со ссылкой на .

"Все результаты проверок наших спортсменов доказали их "чистоту". России процедурно делать ничего не нужно. Восстановление членства ОКР произошло автоматически. В МОК нет претензий ", - сказал Тарпищев.

Бронзовый призер зимней Олимпиады в Пхенчхане россиянин Александр Крушельницкий покинул олимпийскую деревню Пхенчхана после того, как его допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат.

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