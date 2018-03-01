|Международный олимпийский комитет возобновил членство Олимпийского комитета РФ
|01.03.2018 03:33
|
МОК отменил санкции против Олимпийского комитета России.
О таком решении сообщил член МОК и почетный президент ОКЗ Шамиль Тарпишев, передает со ссылкой на .
"Все результаты проверок наших спортсменов доказали их "чистоту". России процедурно делать ничего не нужно. Восстановление членства ОКР произошло автоматически. В МОК нет претензий ", - сказал Тарпищев.
Бронзовый призер зимней Олимпиады в Пхенчхане россиянин Александр Крушельницкий покинул олимпийскую деревню Пхенчхана после того, как его допинг-проба дала положительный результат на запрещенный препарат.
Поделитесь статьей с друзьями