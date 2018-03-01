|Разбитые машины, травмированые дети и погибшие водители: подборка аварий за февраль
|01.03.2018 04:04
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Последний месяц зимы оказался сложным для украинских автомобилистов. Ситуация на дорогах ухудшилась из-за мороза и гололеда. Gazeta.ua напоминает о наиболее трагических случаях.
2 февраля в Одессе на ул. Черноморского казачества произошло . Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Его пассажир погиб. Самого водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, передает со ссылкой на .9 февраля в на Лыбидской развязке водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и боком врезался в столб. Причиной стала скользкая дорога. Водитель и пассажир автомобиля госпитализированы с тяжелыми травмами. Жуткая авария произошла 10 февраля. В нескольких километрах от Ирпеня Киевской области. Лоб в лоб столкнулись автомобиль и микроавтобус Iveco. Микроавтобус слетел с дороги в кювет и перевернулся на бок. Не только гололедица может стать причиной аварии, но и безответственность водителей. 11 февраля 18-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением и сбила двух человек на пешеходном переходе. Правоохранители выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения 13 февраля из-за скользкой дороги и плохой видимости произошло трассе Кропивницкий-Кривой Рог в Долинском районе. Легковушка на высокой скорости залетела под грузовой aвтoмoбиль VOLVO. 14 февраля, , скользкая дорога. вылетел с дороги и раздавил женщину. 16 февраля примерно в 9 часов произошло смертельное на трассе Киев-Харьков. Водитель фуры остановил свой автомобиль на обочине и осуществлял ремонт. В это время в него въехал автомобиль . В результате произошло возгорание иномарки.
17 февраля на Киевщине близко пгт. Глеваха. Водитель автомобиля "Нива" нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию. В попал автобус в котором ехали дети. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей-пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
20 февраля в на перекрестке вул.А.Навои и бул.Перова столкнулись автомобили и . Водитель вылетел из авто и от полученных травм погиб на месте аварии.22 февраля масштабная авария под Винницей, возле села Сосенка. въехал в дорожный знак. За ним на скользкой дороге занесло . Авто влетело в "ВАЗ", который выезжал на перекресток со второстепенной дороги. В момент, когда внутри "скорой" пострадавшим оказывали помощь, а вокруг собрались люди, в машину медиков и толпу на большой скорости влетел Мercedes.В общем травмированы 9 человек в возрасте от 35 до 60 лет. 24 февраля в Бердянском районе Запорожской области произошло столкновение грузового и легкового автомобилей. Водитель автомобиля "ВАЗ-2115" не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался на встречу. 26 февраля на трассе под Киевом, неподалеку от села Счастливое, произошло с участием фуры и микроавтобуса. В "Газели" оторвалось колесо и в нее въехала фура. Погиб один человек. MAN раскатал по асфальту водителя и разорвал поломанную "Газель".
Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте особенно внимательны во время сложных погодных условий.
В прошлом году произошло более 162 тыс. Аварий. В них пострадали более 27,7 тыс. Человек. Погибло - более 3,4 тыс. В прошлом году по вине пешеходов произошло почти 1,3 тыс. Аварий. Это - почти вдвое меньше, чем в 2016-м. Gazeta.ua подготовила подборку на пешеходных переходах.