Последний месяц зимы оказался сложным для украинских автомобилистов. Ситуация на дорогах ухудшилась из-за мороза и гололеда. Gazeta.ua напоминает о наиболее трагических случаях.

2 февраля в Одессе на ул. Черноморского казачества произошло . Водитель не справился с управлением и врезался в столб. Его пассажир погиб. Самого водителя с тяжелыми травмами госпитализировали, передает со ссылкой на .

17 февраля на Киевщине близко пгт. Глеваха. Водитель автомобиля "Нива" нарушил правила дорожного движения и спровоцировал аварию. В попал автобус в котором ехали дети. В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли. 9 детей-пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

20 февраля в на перекрестке вул.А.Навои и бул.Перова столкнулись автомобили и . Водитель вылетел из авто и от полученных травм погиб на месте аварии.

Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения и будьте особенно внимательны во время сложных погодных условий.

В прошлом году произошло более 162 тыс. Аварий. В них пострадали более 27,7 тыс. Человек. Погибло - более 3,4 тыс. В прошлом году по вине пешеходов произошло почти 1,3 тыс. Аварий. Это - почти вдвое меньше, чем в 2016-м. Gazeta.ua подготовила подборку на пешеходных переходах.

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