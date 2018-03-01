|Apple выпустит сразу три новых iPhone – Bloomberg
|01.03.2018 04:20
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Американская компания в этом году планирует выпустить три новых смартфона, пишет со ссылкой на .Как отмечает агентство, речь идет о новой версии самого большого , обновленного X и его бюджетной версии с сохранением ключевых функций флагманской модели.
По данным источника, широкоформатная модель под кодовым названием D33 будет иметь согласие 1242 x 2688. Ее корпус будет сравним с 8 Plus, но за счет "безрамочного" экрана будет примерно на дюйм больше - около 6,5 дюйма. Сообщается, что будут сохранены технология OLED, а также функция Face ID.
В свою очередь D33, как и обновленный X, должны будут работать на процессорах A12. Их края выполнены будут из нержавеющей стали. Помимо базовых цветов обе модели будут представлены в золотом цвете.
Более дешевая модель версии X сохранит технологию Face ID, LCD-экран и алюминиевые края. Новые модели могут быть представлены осенью.
Ранее сообщалось, что пользователи столкнулись с и сбросить их.