Американская компания в этом году планирует выпустить три новых смартфона, пишет со ссылкой на .

По данным источника, широкоформатная модель под кодовым названием D33 будет иметь согласие 1242 x 2688. Ее корпус будет сравним с 8 Plus, но за счет "безрамочного" экрана будет примерно на дюйм больше - около 6,5 дюйма. Сообщается, что будут сохранены технология OLED, а также функция Face ID.

В свою очередь D33, как и обновленный X, должны будут работать на процессорах A12. Их края выполнены будут из нержавеющей стали. Помимо базовых цветов обе модели будут представлены в золотом цвете.

Более дешевая модель версии X сохранит технологию Face ID, LCD-экран и алюминиевые края. Новые модели могут быть представлены осенью.

Ранее сообщалось, что пользователи столкнулись с и сбросить их.

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