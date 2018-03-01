18-летний стажер похитил из магазина сантехники всю суточную выручку.

Подозреваемого задержали правоохранители, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

"В полицию обратился хозяин торгового заведения и сообщил, что из сейфа исчезли 64 тысячи гривен. О местонахождении ключа от сейфа знали все сотрудники магазина", - говорится в сообщении.

Молодой человек три дня проходил в магазине стажировку для дальнейшего трудоустройства. Сам родом из Николаевской области, передает со ссылкой на .

"Подозреваемого поймали в одном из отелей города Подольск. В номере, который снимал молодой человек, обнаружили и изъяли похищенные деньги. Он уже привлекался к уголовной ответственности по месту жительства", - говорит УНН заместитель начальника Подольского отдела полиции ГУНП в Одесской области Анатолий Коневщинський.

Парень признался в содеянном. Сказал, что на похищенные деньги хотел поехать в .

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления - кражи. Деньги вернули потерпевшему. Делом занимаются следователи.

В Харькове 42-летняя сотрудница одного из банков украла из карточки умершей клиентки почти 200 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира