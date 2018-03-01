28 февраля 1993 финский хоккеист Теему Селянне становится третьим дебютантом лиги, которому удается забросить 50 шайб в своем первом же сезоне в Национальной Хоккейной Лиге. И сделал он это очень эффектно.

В домашнем матче его "Виннипег Джетс" против "Миннесота Норт Старз" он забил свой 48-й, 49-й, 50-й и 51-й голы. Сначала Теему поразил ворота в середине первого периода, в концовке второго дважды огорчил вратаря "Миннесоты" и оформил покер на восьмой минуте третьего. "Виннипег" тогда победил - 7:6, передает со ссылкой на .

Ровно через четыре года уже в составе "Анахайм Дакс" Селянне забросил свою 200-ю шайбу и стал первым хоккеистом, который забивал голы в ворота 25 команд в одном сезоне. В тот день Селянне отличился в выездном матче против "Вашингтон Кэпиталз". "Дакс" одержали победу - 4:1.

Всего в НХЛ Селянне выступал с 1992 по 2014 годы. За это время забросил 684 шайбы и сделал 773 голевые передачи. В 2007 году в составе "Анахайма" выиграл Кубок Стэнли.

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